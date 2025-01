Michigan Medicine at the University of Michigan

L’électrocardiographie ambulatoire continue est un examen médical indolore qui enregistre l’activité électrique du cœur en continu pendant 24 à 48 heures pendant que la personne réalise ses activités quotidiennes habituelles.

Une électrocardiographie standard enregistre l’activité électrique du cœur pendant quelques secondes seulement. Elle peut détecter des anomalies qui sont constantes ; cependant, parfois les troubles du rythme cardiaque et un flux sanguin inadéquat vers le muscle cardiaque peuvent se produire seulement brièvement ou irrégulièrement. Afin de détecter ces problèmes, les médecins peuvent utiliser une électrocardiographie ambulatoire continue. Elle est enregistrée en continu durant 24 à 48 heures pendant que la personne réalise ses activités quotidiennes habituelles. Les médecins peuvent également utiliser une électrocardiographie (ECG) basée sur l’événement, dans laquelle l’ECG est surveillée en continu pendant un mois, mais n’est enregistrée que pendant une durée prédéterminée (en général quelques secondes à quelques minutes) juste avant et après le déclenchement du moniteur par la personne ou la détection d’un trouble du rythme cardiaque par le moniteur.

Le système de conduction Vidéo

Un enregistreur Holter est un petit moniteur qui est attaché à une sangle portée sur l’épaule, autour du cou ou de la taille. Les électrodes sont fixées au thorax et enregistrent l’activité du cœur en continu. Ce type de moniteur indolore est porté pendant 24 à 48 heures.

L’enregistreur détecte l’activité électrique du cœur grâce à des électrodes fixées au thorax et enregistre l’ECG. Muni de l’enregistreur, la personne note sur un carnet la durée et le type de chaque symptôme. L’ECG passe ensuite dans un ordinateur qui analyse la fréquence et le rythme cardiaques, recherche les variations de l’activité électrique évocatrices d’un rythme anormal ou d’un flux sanguin vers le muscle cardiaque inadéquat, et produit un enregistrement de chaque battement de cœur au cours de la période d’enregistrement. Les symptôme enregistrés dans le journal peuvent ensuite être vérifiés pour détecter des changements à l’ECG, afin de déterminer si les symptômes sont dus à un trouble du rythme cardiaque.

Si besoin, l’ECG peut être transmis par téléphone à l’ordinateur d’un hôpital ou d’un cabinet médical pour une lecture immédiate dès que des symptômes se manifestent.

Enregistreur Holter : Des lectures ECG en continu

Quand une personne doit être surveillée pendant plus de 48 heures et jusqu’à 1 mois, on utilise un enregistreur d’événements. Il est semblable à un enregistreur Holter mais ne fonctionne que lorsque l’utilisateur l’active (c’est-à-dire en cas de symptômes) en pressant un bouton sur le dispositif ou lorsque le dispositif détecte un rythme cardiaque anormal.

Une autre option pour l’enregistrement en continu est un petit moniteur adhésif sans fil jetable qui est porté sur le thorax pendant une durée maximale de 2 semaines. Parce qu’il est beaucoup plus petit qu’un enregistreur Holter standard et ne nécessite pas de multiples fils conducteurs placés sur le thorax, les personnes peuvent le trouver plus facile à porter pendant de plus longues périodes. Cependant, le dispositif est plus onéreux.

Si les symptômes se produisent si rarement qu’ils ne peuvent pas être enregistrés durant la période de surveillance initiale, un enregistreur d’événements peut être placé sous la peau. Un petit aimant active l’enregistreur. Ces types de moniteurs d’événements implantables sont appelés enregistreurs à boucle implantables et peuvent durer plusieurs années avant de remplacer la pile.