Biologie des vaisseaux sanguins

Les artères, qui sont solides, souples et élastiques, transportent le sang hors du cœur et tolèrent les pressions artérielles les plus élevées. Comme les artères sont élastiques, elles se rétrécissent (reculent) passivement lorsque le cœur se détend entre deux battements, maintenant ainsi la pression artérielle. Les artères se ramifient en vaisseaux de plus en plus petits jusqu’à former de très petits vaisseaux appelés artérioles. Les artères et les artérioles ont des parois musculaires qui peuvent ajuster leur diamètre pour augmenter ou réduire le flux sanguin dans une partie donnée du corps.

