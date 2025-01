Présentation des anévrismes aortiques et de la dissection aortique

University of North Carolina School of Medicine

Avec un diamètre d’environ 2,5 cm, l’aorte est la plus grosse artère de l’organisme. Elle reçoit du sang riche en oxygène par le ventricule gauche du cœur et le répartit dans tout l’organisme, sauf vers les poumons (qui reçoivent le sang par le ventricule droit). Juste après sa sortie du cœur, elle se ramifie en artères plus petites qui transportent le sang vers la tête et les bras. L’aorte forme ensuite une courbe vers le bas et donne naissance à de petites artères additionnelles qui se ramifient au cours de son trajet depuis le ventricule gauche jusqu’à la partie inférieure de l’abdomen et au début de l’os iliaque (bassin). À ce point, l’aorte se divise en deux artères, les iliaques, qui transportent le sang vers les jambes.

Les troubles de l’aorte incluent

Anévrismes : Renflements dans les zones faibles des parois de l’aorte

Dissection : Séparation des couches de la paroi de l’aorte

Ces maladies peuvent être immédiatement mortelles, mais en général elles se développent au fil des ans.

Les anévrismes peuvent également se développer dans d’autres artères du tronc, des bras et des jambes (appelées artères périphériques), comme les artères situées à l’arrière du genou (artères poplitées) et les principales artères des cuisses (artères fémorales). Les artères qui irriguent la tête (artères carotides), le cerveau (artères cérébrales) et le muscle cardiaque (artères coronaires) peuvent aussi faire l’objet d’anévrismes.

Une rupture d’anévrisme dans le cerveau peut provoquer une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Anévrismes aortiques La pression artérielle à l’intérieur de l’artère force les zones faibles des parois de l’artère à faire saillie vers l’extérieur.

En l’absence de traitement, un anévrisme peut se rompre, entraînant une douleur et un saignement interne suffisamment graves pour provoquer un choc et parfois le décès. Emplacement Les anévrismes peuvent se développer partout le long de l’aorte. Les trois quarts des anévrismes aortiques se développent dans la partie de l’aorte qui traverse l’abdomen (aorte abdominale) et un quart dans la partie qui traverse le thorax (aorte thoracique). Chez les personnes âgées, les anévrismes sont plus susceptibles de se former dans les zones où les artères bifurquent (par exemple à l’endroit où l’aorte abdominale se divise en artères iliaques) ou dans les zones soumises à des efforts (par exemple dans l’artère poplitée). Il existe différents types d’anévrisme. Certains peuvent être arrondis (sacciformes) et d’autres tubuleux (fusiformes). Ils sont généralement fusiformes. Où se produisent les anévrismes de l’aorte ? Causes La cause d’anévrisme aortique la plus fréquente est L’athérosclérose, qui affaiblit la paroi de l’aorte Les causes moins fréquentes comprennent Les lésions de l’aorte, le plus souvent dues à un accident de la route

Les maladies inflammatoires de l’aorte (aortite)

Les maladies du tissu conjonctif héréditaires, comme le syndrome de Marfan

Certaines maladies infectieuses, telles que la syphilis Chez les personnes âgées, presque tous les anévrismes se produisent chez des personnes atteintes d’athérosclérose. L’hypertension artérielle, fréquente chez les personnes âgées, et le tabagisme augmentent le risque d’anévrisme. Dans le syndrome de Marfan, un anévrisme se développe le plus souvent dans la première partie de l’aorte, à sa sortie du cœur (l’aorte ascendante). Complications Les conséquences dépendent de la taille de la rupture. Une grande rupture peut devenir rapidement mortelle, et une petite (parfois appelée une fuite) peut produire des symptômes précurseurs qui poussent les patients à consulter un médecin. Un caillot de sang (thrombus) se forme souvent dans l’anévrisme, provoqué par la lenteur du flux sanguin à l’intérieur de celui-ci. Les caillots peuvent s’étendre à l’ensemble de la paroi de l’anévrisme. Un caillot peut se détacher (devenant un embole), circuler dans les vaisseaux, et obstruer des artères. Les anévrismes des artères poplitées entraînent des emboles plus souvent que les anévrismes des autres artères. Parfois, du calcium se dépose progressivement dans la paroi d’un anévrisme, ce qui facilite sa visualisation sur les radiographies.