Dents fracturées, luxées et perdues

Les dents antérieures supérieures sont sujettes aux traumatismes et aux fractures. Une douleur intense et brève au cours de la mastication ou au contact d’un aliment froid peut traduire une fracture incomplète d’une dent quelque part dans la bouche. Tant que la dent est seulement fissurée et qu’un morceau ne s’est pas détaché, le dentiste peut souvent corriger le problème à l’aide d’une simple obturation. Les fractures plus importantes peuvent nécessiter une couronne, avec ou sans traitement du canal radiculaire.

Si une dent n’est pas sensible au passage de l’air froid ou de l’eau froide, il est probable que seule la couche externe dure (émail) ait été endommagée. Même si l’émail n’a été que légèrement ébréché, un soin immédiat n’est pas nécessaire. Les fractures de la couche intermédiaire de la dent (dentine) sont généralement douloureuses au passage de l’air et/ou des aliments, de sorte que les personnes présentant de telles fractures consultent rapidement leur dentiste. Si la fracture touche la partie la plus centrale de la dent (pulpe), on retrouve un point rouge et souvent un peu de sang au niveau de la fracture. Un traitement du canal radiculaire de la dent, pour enlever la pulpe restante, peut s’avérer nécessaire avant qu’elle ne provoque une douleur intense.