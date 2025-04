Introduction aux urgences dentaires

Texas A&M University College of Dentistry

Certaines affections dentaires doivent être traitées rapidement pour soulager la gêne ou prévenir des complications sur les structures de la bouche. Ces urgences dentaires comprennent

Pour soulager la plupart des douleurs et des gênes dentaires, la personne peut prendre du paracétamol ou des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l’ibuprofène) par voie orale. Pour soulager les douleurs intenses, il peut être nécessaire d’associer ces médicaments à des antalgiques opiacés prescrits par ordonnance plus puissants comme la codéine, l’hydrocodone ou l’oxycodone. Pour soulager les douleurs consécutives à une intervention chirurgicale, les personnes peuvent prendre en alternance de l’ibuprofène et du paracétamol toutes les 3 heures sur une courte durée. Pour soulager la plupart des douleurs et des gênes dentaires, la personne peut prendre du paracétamol ou des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l’ibuprofène) par voie orale. Pour soulager les douleurs intenses, il peut être nécessaire d’associer ces médicaments à des antalgiques opiacés prescrits par ordonnance plus puissants comme la codéine, l’hydrocodone ou l’oxycodone. Pour soulager les douleurs consécutives à une intervention chirurgicale, les personnes peuvent prendre en alternance de l’ibuprofène et du paracétamol toutes les 3 heures sur une courte durée.

Pour traiter les infections dentaires accompagnées de fièvre et de malaise, celles qui se sont propagées aux tissus environnants et celles pour lesquelles un traitement dentaire immédiat n’est pas disponible, les médecins et les dentistes prescrivent de la pénicilline, de l’amoxicilline, de l’azithromycine ou de la clindamycine.

Les personnes souffrant de certaines maladies cardiaques ou certaines personnes ayant un système immunitaire faible et portant une prothèse articulaire reçoivent des antibiotiques pour prévenir toute infection du cœur (endocardite) ou de l’articulation qui pourrait être due à des interventions dentaires invasives.