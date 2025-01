Stomatite aphteuse récurrente

Les symptômes débutent en général par une douleur ou une sensation de brûlure, suivie en un jour ou deux d’une ulcération. On n’observe jamais d’ampoules. La douleur est intense, bien plus forte que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une lésion de si petite taille, et dure de 4 à 7 jours. Les aphtes se forment presque toujours sur un tissu mou et lâche, par exemple à l’intérieur de la lèvre ou de la joue, sur la langue, sur le plancher de la bouche, sur le palais mou ou dans la gorge. Les aphtes ont l’aspect de taches superficielles, rondes ou ovales avec un centre gris et un liseré rouge. Généralement, les aphtes sont petits, moins de 1 cm de diamètre, et apparaissent souvent par groupes de 2 ou 3. Ils disparaissent en général spontanément sous 10 jours, sans laisser de cicatrices. Les aphtes plus grands, entre 1,3 cm et 3,8 cm de diamètre, sont plus rares. Ces aphtes plus grands présentent une forme irrégulière, et peuvent nécessiter plusieurs semaines pour guérir, en laissant souvent des cicatrices.

Les personnes qui souffrent de poussées sévères peuvent également présenter de la fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques dans le cou et une sensation de fatigue.