Les grincements de dents (bruxisme) consistent à serrer la mâchoire ou à grincer des dents.

Les grincements de dents peuvent survenir pendant le sommeil (bruxisme nocturne) et pendant l’éveil (bruxisme diurne). Les grincements de dents finissent par user et endommager les dents. Les lésions sont souvent plus graves chez les personnes qui présentent un reflux gastro-œsophagien (RGO) et/ou une apnée obstructive du sommeil. Les couronnes dentaires artificielles (en or, en porcelaine, ou dans les deux matériaux) peuvent se fracturer, se perforer et s’endommager bien que, si la porcelaine se trouve sur la surface de mastication, la dent opposée peut être celle qui s’use. Certaines personnes présentent également des céphalées et des douleurs au cou et/ou à la mâchoire du fait d’une contraction répétée des muscles.

Les personnes qui serrent et qui craquent des dents ne le font généralement pas intentionnellement. Le serrage est inconscient et il est généralement plus fort pendant le sommeil. Même en dormant, la personne peut serrer les dents avec une force pouvant aller jusqu’à 115 kilogrammes (1 700 kilopascals) parce qu’il n’y a pas de mécanisme rétroactif de protection. La personne peut ne pas être consciente du fait qu’elle grince des dents, mais ses proches s’en aperçoivent souvent.

Grincements de dents MODÈLE 3D

Traitement du grincement de dents En phase d’éveil, éviter de grincer des dents et parfois, utilisation d’un protège-dents

En phase de sommeil, utilisation d’un protège-dents de nuit Pendant les heures d’éveil, la personne doit consciemment essayer de ne pas grincer des dents. Pendant le sommeil, elle peut porter un dispositif dentaire en plastique (protège-dents de nuit) qui s’installe entre les dents. Le protège-dents de nuit empêche les dents de grincer les unes contre les autres. Chez les personnes souffrant d’un grincement et d’un serrage de dents sévères, il peut également être nécessaire de porter un protège-dents pendant la journée afin de protéger les dents et de leur rappeler de ne pas serrer les dents. Ces appareils sont en général élaborés par un dentiste et ajustés aux besoins de la personne. Pour certaines personnes, dont le seul problème est l’usure des dents, les dentistes peuvent préconiser l’emploi d’un protège-dents en vente libre qui peut être moulé à la chaleur à la maison (comme les protège-dents destinés aux sportifs). Il convient de se soumettre à un examen dentaire avant de porter ce type d’appareils.