Affections liées aux implants dentaires

Les personnes ayant des implants dentaires peuvent développer des affections au niveau des tissus mous et durs dans lesquels les implants sont ancrés, en raison d’une accumulation bactérienne à la base de l’implant. Les formes légères sont caractérisées par une rougeur, un gonflement et une sensibilité des gencives, qui saignent parfois à l’exploration et/ou présentent un amas de pus. Une maladie plus avancée entraîne la perte de l’os de soutien.

Il existe trois types de maladies liées aux implants : Mucite liée à l’implant

Péri-implantite

Déficits péri-implantaires du tissu gingival et/ou de l’os de la mâchoire Mucite liée à l’implant La mucite liée à l’implant touche le tissu mou gingival se trouvant autour de l’implant. Cette inflammation est provoquée par la plaque dentaire et se caractérise par un gonflement des gencives qui saignent à l’exploration. Les dentistes traitent cette affection de la même manière que la plaque dentaire. Péri-implantite Dans la péri-implantite, l’inflammation des tissus mous autour de l’implant est accompagnée de la perte progressive de l’os de soutien. La péri-implantite est associée à un mauvais contrôle de la plaque dentaire et survient chez les personnes ayant des antécédents de parodontite sévère. Les dentistes traitent cette affection de la même manière qu’ils traitent la parodontite. Déficits péri-implantaires de tissus mous et/ou durs Une guérison normale après une perte dentaire peut entraîner des déficits de l’os de la mâchoire ou un manque de tissu gingival suffisamment sain et dense pour supporter l’implant. Le dentiste corrige ces anomalies en greffant ces tissus durs ou mous.