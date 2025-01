Texas A&M University, College of Dentistry

La gêne sur la langue, qui comprend des douleurs et des sensations de brûlure, peut souvent être due à :

Irritation due à certains aliments, notamment ceux qui sont acides (par exemple, l’ananas)

Irritation due à certains ingrédients du dentifrice (par exemple, laurylsulfate de sodium [SLS]), bain de bouche, bonbons ou chewing-gum

Certains médicaments

Muguet (candidose), une infection fréquente dans laquelle une prolifération de champignons tapisse la langue d’une pellicule blanche

Lésion de la langue ou ulcérations de la langue

Maladie cœliaque

Une douleur intense de la langue ou de toute la bouche peut être due au syndrome de la bouche brûlante.

Souvent, on procède par élimination pour trouver la cause de la gêne. Lorsque la cause de la gêne sur la langue n’est pas infectieuse, le traitement consiste en général à en éliminer l’origine. Par exemple, la personne peut essayer de changer de marque de dentifrice (notamment pour une marque ne contenant pas l’ingrédient SLS), d’arrêter de consommer des aliments irritants/acides/épicés, ou de se faire soigner une dent cassée ou aux bords coupants par le dentiste. Des bains de bouche à l’eau tiède salée peuvent avoir un effet bénéfique. Le muguet peut être traité par un médicament antifongique, comme la nystatine ou le fluconazole.