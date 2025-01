Malnutrition due à l’hospitalisation

La malnutrition peut provenir d’une consommation insuffisante d’aliments ou de nutriments essentiels (comme les vitamines et les minéraux). Elle peut apparaître ou s’aggraver dans un hôpital. (Voir aussi Problèmes dus à l’hospitalisation.)

Les personnes hospitalisées peuvent manger moins pour plusieurs raisons :

La perte d’appétit peut être due à la maladie ou aux médicaments.

La nourriture peut être inhabituelle et peu appétissante.

Certaines personnes sont soumises à un régime restrictif, tel qu’un régime pauvre en graisses ou en sel, qu’elles n’apprécient pas forcément.

Les repas sont servis et retirés à des moments précis.

Les repas servis peuvent ne pas plaire ou ne pas être mangés pour des raisons philosophiques ou religieuses (par exemple, parce que les aliments ne sont pas casher ou halal).

Pour certains, il est difficile de manger dans un lit d’hôpital avec un plateau.

Certaines personnes ont besoin d’aide ou de plus de temps pour manger. Souvent, au moment où quelqu’un arrive pour aider les personnes à manger, la nourriture a refroidi et est encore moins appétissante.

Si le dentier n’est pas apporté à l’hôpital, est mal placé ou n’est pas bien adapté, la mastication peut être difficile.

Il peut être difficile d’atteindre de l’eau depuis le lit d’hôpital.

La malnutrition est un problème grave, en particulier chez les adultes plus âgés et chez les personnes atteintes de troubles chroniques. Les personnes sous-alimentées ne peuvent pas combattre les infections. Les plaies et les blessures mettent plus de temps à guérir, et la guérison est moins probable. La carence en vitamine D est particulièrement fréquente chez les personnes hospitalisées. Cette carence augmente le risque de fractures causées par les chutes.