Présentation du processus décisionnel en médecine

La plupart des médecins se basent sur leur formation et leur propre expérience, c’est-à-dire sur ce qu’ils ont appris de leur formation, de leurs confrères ainsi que du diagnostic et du traitement de patients qui souffrent de maladies similaires. Les médecins lisent également des livres et des revues médicales, consultent leurs confrères, se rendent à des congrès médicaux et se réfèrent à d’autres sources, telles que des sites Internet médicaux de référence, afin d’obtenir de plus amples informations sur des sujets spécifiques et de s’informer des nouvelles données issues de la recherche biomédicale. Ils peuvent aussi consulter les recommandations (guides de pratique médicale) publiées par des groupes de spécialistes.

Lorsque les résultats de recherches récentes sont publiés, les médecins les étudient et évaluent si leurs conclusions peuvent être transposables à leurs décisions. Il existe différents types d’études qui fournissent différents types d’informations. Néanmoins, même si les études de recherche fournissent des informations uniquement sur le risque moyen de danger et de bénéfice, les effets moyens n’indiquent pas toujours aux médecins comment une personne donnée répondra à un traitement.

Un essai clinique est considéré comme le type d’étude le plus rigoureux. Dans un essai clinique contrôlé, les personnes incluses à l’étude sont réparties par randomisation (de façon aléatoire) en deux groupes ou plus. Un groupe de personnes reçoit un traitement, ou subit un examen particulier, tandis que les autres groupes (les « groupes contrôles ») reçoivent différents traitements ou subissent différents examens, ou ne reçoivent aucun traitement ou ne subissent aucun examen. L’affectation aléatoire assure que les différents groupes sont aussi similaires que possible. De cette façon, toute différence dans les résultats est susceptible d’être due au traitement ou à l’examen qui fait l’objet de l’étude plutôt qu’à la différence sous-jacente et potentiellement inconnue entre les groupes. Les chercheurs essaient de concevoir les essais de telle sorte que les participants, ainsi que les investigateurs eux-mêmes, ne sachent pas quel groupe reçoit quel traitement. Cette méthode est appelée « double aveugle ». Cela permet de réduire la probabilité que les attentes de qui que ce soit influencent les résultats.

Bien que de nombreuses personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé ne se fient qu’à leur médecin généraliste pour obtenir des informations, il leur est souvent utile de rechercher des informations supplémentaires sur un examen ou un traitement recommandé avant de prendre une décision (voir Enquête sur une maladie). L’information peut être obtenue à partir des sources suivantes :

Prospectus, brochures et autres supports fournis par les médecins

Publications, telles que livres, lettres d’information et magazines, destinées à expliquer des informations d’ordre médical au grand public

Ressources médicales en ligne fiables

Ces ressources peuvent être à l’origine de questions complémentaires que la personne sera amenée à aborder avec son médecin généraliste (voir Comment tirer le meilleur parti d’une consultation). Les médecins peuvent aider à clarifier ce qui relève des faits ou des opinions et à interpréter les informations dans le contexte de la situation générale de la personne.

Le saviez-vous ?

La qualité des informations médicales disponibles en ligne peut varier considérablement. Les forums où les personnes décrivent leurs expériences avec des maladies et fournissent des suggestions peuvent parfois contenir des informations inexactes, voire dangereuses. D’autres ressources en ligne peuvent décrire des théories du complot ou demander de l’argent avec la promesse de fournir des remèdes miracles qui, en réalité, n’apportent aucun bénéfice. Lorsqu’une personne fait des recherches sur une maladie ou un symptôme, elle doit le faire sur des sites Internet de confiance, tels que ceux des grandes sociétés médicales (par exemple, l’American Cancer Society [Société américaine du cancer] ou l’American Heart Association [Association américaine du cœur]) ou d’établissements médicaux. Les trois sources de confiance suivantes sont particulièrement utiles :

L’ association des bibliothèques médicales (Medical Library Association, MLA) offre des recommandations qui permettent d’évaluer la crédibilité des informations de santé en ligne, notamment grâce à une liste de sites Internet que la MLA estime être particulièrement utiles.

L’Université de Californie à San Francisco a publié un guide gratuit pour aider les consommateurs à évaluer l’exactitude des informations médicales en ligne avec des conseils pour identifier les informations qui pourraient ne pas être fiables.

Un médecin peut également aider une personne à déterminer si les informations trouvées sur Internet sont exactes.