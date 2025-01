Préparation d’une prothèse de membre

Avant la chirurgie, le chirurgien, le prothésiste (spécialiste qui conçoit, mesure, fabrique et ajuste les prothèses) et un kinésithérapeute discutent du plan, des objectifs et des objectifs réalistes avec la personne qui doit être amputée. Ils collaborent pour réaliser :

Évaluation fonctionnelle visant à déterminer les compétences et les objectifs actuels de la personne

Programme préopératoire, comprenant un programme d’exercice physique à initier avant l’intervention chirurgicale

Programme postopératoire

La cicatrisation et la rééducation après une amputation sont plus efficaces chez les personnes qui sont dans le meilleur état de santé possible avant la chirurgie. Avant l’amputation, les personnes doivent, par exemple, respecter un régime alimentaire sain, contrôler leurs pathologies (telles que le diabète et les maladies cardiaques ou pulmonaires) autant que possible, et arrêter de fumer.

Quels que soient l’âge et l’état physique actuel, les personnes qui font l’objet d’une amputation doivent initier un programme d’activité physique générale et spécifique avant l’intervention chirurgicale, et continuer à pratiquer une activité physique après l’intervention chirurgicale. Des exercices visant à maintenir ou augmenter la force musculaire, la souplesse et l’amplitude des mouvements sont enseignés par un kinésithérapeute. Plus les personnes sont fortes et souples, mieux elles s’en sortent avec ou sans la prothèse. Un programme d’ergothérapie peut également être utile lorsqu’il est prévu que la personne ait des difficultés pour accomplir les activités quotidiennes.