Parties des prothèses

Les composants de base d’une prothèse comprennent :

Emboîture (réceptacle en plastique destiné à accueillir le membre résiduel)

Extrémité (main ou pied)

Articulation (poignet, coude, épaule, cheville, genou ou hanche)

Module de liaison, qui relie l’extrémité et l’articulation à l’emboîture

L’emboîture est le composant le plus important, car elle constitue le point d’appui du corps et transmet la pression et les forces qui accompagnent le mouvement au membre résiduel.

En ce qui concerne les membres inférieurs, des chevilles et des genoux contrôlés par microprocesseur peuvent offrir de meilleurs résultats en termes de sécurité, de stabilité et de réduction de la dépense d’énergie, et de la sollicitation des articulations voisines et de la colonne vertébrale.

En ce qui concerne les membres supérieurs, les prothèses mécaniques de propre force nécessitent une épaule et un bras totalement fonctionnels pour utiliser le câble de traction qui contrôle la main ou le crochet de la prothèse. Les prothèses de membre supérieur myoélectriques ne nécessitent pas que l’épaule et le bras soient totalement fonctionnels et s’appuient plutôt sur les signaux électriques naturels des muscles de la personne. Les électrodes présentes dans l’emboîture détectent l’activité musculaire et transmettent les signaux qui permettent d’activer la main, le poignet et/ou le coude. Aucun autre mouvement du corps n’est nécessaire.