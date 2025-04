Options des prothèses de membres

Les composants de la prothèse comprennent l’emboîture, les systèmes de suspension et de contrôle, la ou les articulations et l’extrémité. De nombreuses options différentes sont disponibles pour les prothèses, mais toutes visent à obtenir une prothèse ajustée, stable et confortable pour une fonction optimale. Le prothésiste (spécialiste qui conçoit, mesure, fabrique et ajuste les prothèses) aide la personne à choisir le type de prothèse et les options dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs. Par exemple, les prothèses peuvent être conçues pour la mobilité quotidienne générale, pour des activités spécifiques comme la natation, ou pour des sports à fort impact et de compétition, comme la course à pied. Les capacités physiques et cognitives de la personne et la tolérance de l’appareillage sont des facteurs importants lors du choix initial des composants de la prothèse.

Les prothèses de membres peuvent être exosquelettiques ou endosquelettiques.

Les prothèses exosquelettiques disposent d’une coque extérieure solide en plastique ou en métal, qui prend la forme du membre. Elles sont fixées de manière permanente et non ajustables. Les prothèses exosquelettiques sont plus durables et peuvent être préférées par les personnes qui réalisent des travaux physiques ou qui travaillent dans des environnements agressifs qui pourraient endommager la prothèse.

Les prothèses endosquelettiques disposent d’une structure squelettique centrale interne et sont ajustables, mais moins durables. Le système endosquelettique est souvent recouvert d’un matériau doux, avec la forme du membre et recouvert de peau synthétique.

Prothèses des membres supérieurs La main a une importance psychosociale. L’amputation peut affecter la perception que la personne a d’elle-même et/ou son identité, et avoir un impact sur ses relations et sa carrière. Une consultation psychologique peut aider la personne à faire face à la situation. La main humaine est complexe. Souvent, deux prothèses différentes sont nécessaires pour fournir une fonction optimale pour les activités quotidiennes générales et pour des activités spécifiques. Types généraux de prothèses des membres supérieurs Il existe cinq types généraux de prothèses des membres supérieurs : Prothèses passives

Prothèses mécaniques de propre force

Prothèses myoélectriques à alimentation externe

Prothèses hybrides

Prothèses spécifiques à une activité Les prothèses passives jouent un rôle dans l’équilibre, la stabilisation des objets (comme maintenir un papier en place pour écrire) et les activités récréatives/professionnelles. Elles ressemblent à un membre naturel et sont les prothèses les plus légères et les moins chères, mais elles ne permettent pas de réaliser des mouvements actifs des mains et des articulations. Les prothèses mécaniques de propre force sont les plus fréquentes, car elles sont généralement moins coûteuses, plus durables et elles nécessitent moins d’entretien. Un système de câblage et de sangles maintient la prothèse contre l’épaule et s’appuie sur le mouvement de l’omoplate et de la partie supérieure du bras pour opérer le crochet, la main et/ou l’articulation du coude. Certains systèmes s’appuient sur le bras opposé pour déclencher une fonction particulière ; l’extrémité d’une sangle entoure le bras opposé au niveau de l’aisselle, et l’autre extrémité est reliée à un câble qui contrôle le dispositif terminal (crochet, main ou dispositif spécialisé pour une fonction particulière). Les personnes qui ont un travail physique privilégient généralement ce type de prothèse. Les prothèses myoélectriques à alimentation externe permettent d’obtenir un mouvement actif de la main et des articulations sans qu’un mouvement de l’épaule ou du corps soit nécessaire. Des capteurs et d’autres systèmes de transmission utilisent les mouvements musculaires du membre résiduel ou le contrôle du haut du corps pour offrir une force de préhension plus importante que les prothèses fonctionnelles à propre force. Les prothèses hybrides sont généralement utilisées pour les amputations des membres supérieurs réalisées à un niveau plus élevé. Elles associent des caractéristiques spécifiques de l’alimentation corporelle et myoélectrique. Par exemple, un coude à propre force peut être associé à une main ou à un dispositif terminal à alimentation externe. Les prothèses spécifiques à une activité sont destinées aux personnes qui participent à des activités qui pourraient endommager le membre résiduel ou la prothèse quotidienne, ou à des activités pour lesquelles la prothèse quotidienne ne permettrait pas d’obtenir une fonction efficace. Ces prothèses comprennent une interface, une emboîture, un système de suspension et un dispositif terminal conçus spécialement. Les dispositifs terminaux spécifiques à l’activité peuvent permettre à la personne de saisir un marteau ou d’autres outils, un club de golf ou une batte de baseball, ou de porter un gant de baseball. D’autres facilitent la participation à différentes activités (par exemple, natation ou pêche). Ces prothèses peuvent être passives ou contrôlées par la personne qui a subi l’amputation.