Œdème du membre résiduel

Même une fois que le membre résiduel arrive à maturité, 18 à 24 mois après l’intervention, un œdème reste possible. Une emboîture de prothèse bien ajustée constitue le meilleur moyen de s’assurer que la taille du membre résiduel reste constante. Des mesures peuvent être mises en place lorsque la personne ne porte pas la prothèse, notamment appliquer une compression externe à l’aide de :

Bandages élastiques

Un vêtement compressif élastique

L’interface viscoélastique utilisée lorsque la personne porte la prothèse

Dans des conditions climatiques chaudes et humides, le membre résiduel peut gonfler et transpirer, rendant la prothèse difficile à remettre. Il peut être utile de prendre une douche ou immerger le membre résiduel dans de l’eau froide pendant 3 à 5 minutes, puis le sécher immédiatement en le tapotant avec une serviette avant de remettre la prothèse. Après avoir porté la prothèse pendant 5 à 15 minutes, celle-ci doit être retirée et remise en place immédiatement. Cette stratégie aide à positionner correctement le membre résiduel à l’intérieur de l’emboîture. Si une immersion dans de l’eau froide n’est pas facilement disponible, il peut être utile d’envelopper le membre résiduel dans un bandage élastique ou de porter l’interface viscoélastique, et de surélever le membre pendant au moins 20 minutes.

D’autres mesures visant à éviter les problèmes d’œdème comprennent les suivantes : adopter un régime alimentaire équilibré et respecter un programme d’activité physique régulier impliquant du sport et/ou de la kinésithérapie afin de maintenir la masse musculaire.

