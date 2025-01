Risques associés au rayonnement en imagerie médicale

Les femmes enceintes doivent être informées des risques dus au rayonnement des examens d’imagerie pour le fœtus. Si les femmes enceintes ou susceptibles de l’être nécessitent un examen d’imagerie, elles doivent informer leur médecin de leur état. Les médecins envisagent aussi le cas où les femmes pourraient être enceintes sans le savoir. Cependant, des radiographies, si elles sont nécessaires, peuvent être réalisées chez les femmes enceintes. Pendant les procédures diagnostiques, les médecins protègent le fœtus de l’exposition au rayonnement en recouvrant l’abdomen des femmes d’un tablier plombé.

Le risque pour le fœtus dépend

Du moment de la grossesse où l’examen est réalisé

De la partie du corps de la mère qui est radiographiée

Pendant la grossesse, le risque est plus élevé lorsque les organes sont en formation, c’est-à-dire entre la cinquième et la dixième semaine de la grossesse. Pendant cette période, le rayonnement peut provoquer des malformations congénitales. Plus tôt pendant la grossesse, le problème le plus susceptible de se développer est une fausse couche. Après la dixième semaine, les fausses couches et les malformations congénitales importantes sont moins probables.

Des radiographies de parties du corps de la mère qui sont éloignées du fœtus, telles que les poignets et les chevilles, exposent le fœtus à moins de rayonnement que les radiographies de parties plus proches, telles que le bas du dos. De plus, les radiographies de parties du corps de petite taille, telles que les doigts et les orteils, nécessitent moins de rayons X que les radiographies de parties du corps de plus grande taille, telles que le dos et le bassin. Pour cette raison, les radiographies qui n’impliquent pas l’abdomen comportent peu de risques, indépendamment du moment où elles sont réalisées, en particulier si un tablier plombé est porté au-dessus de l’utérus. Par conséquent, si des radiographies sont nécessaires (par exemple, pour évaluer une fracture osseuse), le bénéfice possible est en général supérieur aux dangers potentiels.