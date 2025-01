Pour l’IRM, les personnes sont allongées sur une table motorisée, qui est déplacée dans l’intérieur étroit d’un scanner tubulaire large, qui produit un champ magnétique puissant. Normalement, les protons (parties chargées positivement d’un atome) des tissus sont placés de façon aléatoire. Mais quand ils sont entourés par un champ magnétique puissant, comme cela se produit dans un scanner IRM, ils s’orientent parallèlement au champ magnétique. Le scanner émet ensuite une impulsion d’ondes radio, qui déplace momentanément les protons de la ligne. Alors que les protons s’alignent à nouveau sur le champ magnétique, ils libèrent de l’énergie (appelés signaux). La force du signal varie en fonction du tissu. Le scanner IRM enregistre ces signaux. Un ordinateur est utilisé pour analyser les signaux et produire les images.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) Image

Les médecins peuvent modifier la façon dont les tissus apparaissent sur une image en variant les impulsions des ondes radio, la force et la direction du champ magnétique, et d’autres facteurs. Par exemple, le tissu graisseux apparaît sombre sur un type d’image et clair sur un autre. Ces différentes images apportent des informations supplémentaires ; de ce fait, on réalise souvent plus d’une image.

Un agent de contraste contenant du gadolinium (un agent de contraste paramagnétique) peut être injecté dans une veine ou une articulation. Les agents de gadolinium modifient le champ magnétique de façon à rendre les images plus claires.

Avant l’examen, les personnes retirent la plupart ou tous leurs vêtements et on leur demande de revêtir une blouse sans bouton, fermoir, fermeture éclair ni d’autres métaux. Tous les objets métalliques (tels que les clés, les bijoux et les téléphones portables) et les autres objets pouvant être affectés par le champ magnétique (tels que les cartes de crédit et les montres) doivent être laissés en dehors de la pièce du scanner IRM. Les personnes doivent s’étendre et rester immobiles quand les images sont prises, et on peut leur demander de retenir leur respiration pendant quelques moments. Parce que le scanner fait des bruits de cognement importants, des écouteurs ou des bouchons d’oreille peuvent être donnés aux personnes. Le scanner peut prendre 20 à 60 minutes. Après l’examen, les personnes peuvent immédiatement reprendre leurs activités habituelles.