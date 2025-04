Cannabis, Synthétique

Observation et surveillance jusqu’à ce que la personne soit sobre

Sédatifs par voie IV

Liquides par voie IV

Les traitements standards, qui incluent sédatifs (benzodiazépines) et liquides par voie IV et soins de soutien, sont généralement suffisants. En cas d’élévation dangereuse de la température corporelle (hyperthermie), d’élévation durable du rythme cardiaque ou d’agitation, et d’un taux de créatinine sérique élevé (ce qui suggère la possibilité de problèmes rénaux), les personnes doivent être hospitalisées, et le développement de lésions cardiaques et rénales, ainsi que d’une destruction des tissus musculaires (rhabdomyolyse), doit être surveillé.