Les amphétamines sont des substances stimulantes utilisées pour traiter certaines pathologies, mais qui sont également utilisées de manière abusive.

Les amphétamines augmentent la vigilance, améliorent les performances physiques et entraînent une sensation d’euphorie et de bien-être.

Les amphétamines coupent l’appétit, c’est pourquoi certaines personnes les utilisent afin de perdre du poids.

Une surdose peut entraîner une agitation extrême, un délire, et une température corporelle élevée, une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral potentiellement mortels.

Les analyses d’urine permettent de détecter la plupart des amphétamines.

Pour une surdose, le traitement implique des sédatifs, des médicaments hypotenseurs et, parfois, des traitements de refroidissement.

(Voir aussi Consommation de drogues et toxicomanie.)

Les amphétamines incluent la drogue amphétamine et ses nombreuses variantes, telles que la méthamphétamine (speed, cristal) et la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA, ecstasy ou Adam). La méthamphétamine est l’amphétamine la plus couramment utilisée aux États-Unis. L’utilisation de MDMA est de plus en plus répandue. Les amphétamines sont généralement prises par voie orale, mais peuvent être sniffées (reniflées), fumées ou injectées.

Certaines amphétamines sont largement utilisées pour le traitement des troubles déficit de l’attention avec hyperactivité, de l’obésité et de la narcolepsie ; elles sont donc faciles à obtenir et à détourner pour un usage illégal. Certaines amphétamines ne sont pas approuvées pour une utilisation thérapeutique et sont produites et utilisées illégalement.

Certains toxicomanes prenant des amphétamines sont déprimés et utilisent leurs effets psychostimulants pour traiter temporairement la dépression. D’autres ont tendance à les utiliser comme stimulant énergétique. Les amphétamines favorisent la sécrétion de dopamine dans le cerveau. (La dopamine est un neurotransmetteur, une substance qui aide les neurones à communiquer.) Ceci est la cause probable de l’amélioration de l’humeur. La MDMA se distingue des autres amphétamines par le fait qu’elle perturbe la recapture de la sérotonine (un autre neurotransmetteur) dans le cerveau. Les consommateurs d’amphétamines deviennent souvent dépendants, ce qui rentre dans le cadre du trouble lié à l’usage de substances.

Le saviez-vous ?

Symptômes de l’utilisation d’amphétamines Les amphétamines provoquent des symptômes à la fois immédiats et à long terme. Effets immédiats Voici quelques-uns des effets immédiats des amphétamines : Vigilance accrue

Fatigue réduite

Concentration accrue

Diminution de l’appétit

Surperformance physique Les amphétamines peuvent entraîner une sensation de bien-être, d’euphorie et de désinhibition. Une sudation abondante et une dilatation des pupilles sont observées. La consommation excessive (probablement sur plusieurs jours) finit par entraîner une fatigue extrême et un besoin de dormir. Surdose Des doses élevées (surdose) augmentent la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Ces augmentations peuvent être potentiellement mortelles. Les personnes peuvent devenir extrêmement paranoïaques, violentes et incontrôlables. Les personnes peuvent être atteintes de délire. Des crises cardiaques sont possibles, même chez les jeunes sportifs. La tension artérielle peut devenir si élevée qu’un vaisseau cérébral peut se rompre, ce qui entraîne un accident vasculaire cérébral. D’autres effets comprennent l’étourdissement, des nausées, des vomissements, une diarrhée, des convulsions et une élévation de la température corporelle (hyperthermie) potentiellement mortelle. Effets à long terme Les consommateurs réguliers d’amphétamines développent rapidement une tolérance qui fait partie intégrante de leur dépendance. Ils ont besoin d’augmenter les quantités consommées pour obtenir les mêmes effets. La quantité consommée après une longue accoutumance peut excéder de plusieurs fois la dose initiale. La plupart des personnes qui prennent des doses très élevées pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines peuvent développer une psychose et une confusion, parce que les amphétamines peuvent provoquer une angoisse importante, une paranoïa et déformer le sens de la réalité. Les réactions psychotiques comprennent des hallucinations auditives et visuelles (entendre et voir des choses qui n’existent pas), de fausses croyances (illusions), telles qu’un sentiment de pouvoir illimité (toute-puissance) ou de persécution (paranoïa). La mémoire peut être affectée. La confusion, les pertes de mémoire et les illusions peuvent durer pendant des mois. Bien que ces effets puissent se manifester chez tout le monde, les personnes qui souffrent de troubles mentaux, tels que la schizophrénie, y sont davantage prédisposées. Les consommateurs de méthamphétamine ont souvent tendance à grincer des dents (bruxisme) et à présenter énormément de caries sur de nombreuses dents. Les causes comprennent une diminution de la salivation, les substances nocives présentes dans la fumée et une mauvaise hygiène buccale, appelée la « bouche meth » (« meth mouth » en anglais). Symptômes de sevrage Lorsqu’une amphétamine est arrêtée brusquement, les symptômes varient. Les personnes dépendantes aux amphétamines sont alors fatiguées ou somnolentes, un effet qui peut persister pendant deux ou trois jours après l’arrêt de la drogue. Ceci entraîne plus de risques de blessures. Certaines personnes présentent une anxiété importante et une agitation, et d’autres, en particulier les personnes qui ont une tendance à la dépression, deviennent déprimées lorsqu’elles arrêtent. Elles peuvent devenir suicidaires, mais pendant plusieurs jours, il leur manque l’énergie nécessaire à une tentative de suicide.

Diagnostic de l’utilisation d’amphétamines Examen clinique

Antécédents de consommation d’amphétamines Les médecins basent le diagnostic sur les symptômes des personnes connues pour avoir pris des amphétamines. Si le diagnostic est incertain, des analyses d’urine peuvent être réalisées. Cependant, les analyses peuvent ne pas détecter la méthamphétamine et le méthylphénidate (un stimulant apparenté aux amphétamines). D’autres examens, tels qu’une électrocardiographie, une tomodensitométrie et des analyses de sang, peuvent être réalisés pour vérifier les complications.

Traitement de l’utilisation d’amphétamines Après une surdose, le traitement peut comprendre Observation et surveillance jusqu’à ce que la personne soit sobre

Sédatifs

Médicaments hypotenseurs

Traitement refroidissant pour l’hyperthermie (élévation dangereuse de la température corporelle)

Traitement de la dépression et des tendances suicidaires pendant la période de sevrage

Thérapie comportementale et cognitive pour éviter les rechutes Pour les personnes présentant des symptômes graves, tels qu’une hypertension artérielle, une agitation extrême ou des convulsions, les médecins administrent généralement des benzodiazépines (un groupe de sédatifs), telles que le lorazépam, par voie intraveineuse. Des médicaments destinés à traiter l’hypertension, comme le labétalol ou l’hydralazine, sont administrés par voie intraveineuse si la tension reste élevée. Des traitements refroidissants, comme utiliser de l’eau ou de l’air pour rafraîchir la peau de la personne ou des couvertures de refroidissement, peuvent être nécessaires pour traiter l’hyperthermie. Pendant le sevrage, il peut être nécessaire d’hospitaliser les utilisateurs chroniques afin de contrôler la tendance suicidaire. Des antidépresseurs peuvent être administrés si la dépression persiste. Sinon, il n’est en général pas nécessaire de traiter les personnes qui décident de suspendre leur consommation. Une thérapie comportementale et cognitive (un type de psychothérapie) aide certaines personnes à se sevrer des amphétamines.