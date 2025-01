Les autres noms de cette plante sont le basilic tulsi et le basilic sacré.

Le tulsi est une plante originaire d’Inde, mais qui pousse également en Australie, en Afrique de l’Ouest et dans certains pays du Moyen-Orient.

En Inde, cette plante est utilisée depuis plus de 3 000 ans dans le cadre de la médecine ayurvédique.

Les hindous considèrent le tulsi comme une plante sacrée, et il est souvent planté autour des temples hindous.

Les médicaments sont fabriqués à partir des feuilles, des tiges et des graines de tulsi.

Certaines personnes utilisent le tulsi en cuisine en raison de son goût amer et épicé.

Le tulsi est disponible comme complément alimentaire sous forme de comprimés et de gélules, et son huile essentielle est distillée à partir des feuilles et des fleurs de la plante.