Supplémentation en zinc

Le zinc est généralement sans danger. Cependant, une intoxication par le zinc peut survenir en cas de prises de doses élevées. Les effets secondaires fréquents des pastilles de zinc comprennent les suivants :

Nausées

Vomissements

Diarrhée

Irritation buccale

Aphtes buccaux

Goût métallique

Symptômes, tels que fièvre, toux, maux de tête et fatigue

Le zinc étant un métal à l’état de trace et pouvant éliminer les autres métaux nécessaires de l’organisme, la prise de pastilles de zinc doit être limitée (par exemple, pas plus de 14 jours). Les sprays à base de zinc peuvent irriter le nez et la gorge et provoquer une perte de l’odorat ; ils doivent donc être évités.

Des doses supérieures à 40 mg par jour pourraient provoquer une toxicité, entraînant parfois une carence en cuivre dans l’organisme et une réduction des taux de fer, entraînant souvent une anémie. À des doses quotidiennes supérieures à 50 mg, les taux de lipoprotéines de haute densité (le « bon cholestérol ») peuvent diminuer. De plus, les troubles de la prostate, tels que l’hyperplasie bénigne de la prostate, pourraient s’aggraver avec la prise de fortes doses pendant plusieurs années. On ne sait pas si le fait de prendre de fortes doses pendant plusieurs années peut causer ou contribuer au cancer de la prostate.