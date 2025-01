La réglisse est utilisée pour calmer la toux et soulager les maux de gorge et les maux d’estomac. Appliquée superficiellement, on considère qu’elle améliore les irritations cutanées (par exemple l’eczéma). On prête également à la réglisse des propriétés dans le traitement des ulcères gastriques et des complications provoquées par l’hépatite C ou d’autres affections hépatiques.