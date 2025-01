Des céphalées, des vertiges, des nausées, une somnolence et une dépression transitoire peuvent survenir. La mélatonine pourrait intensifier une dépression existante. On ne sait pas si l’utilisation à long terme de la mélatonine présente un danger. La mélatonine est mieux prise sous surveillance médicale, en particulier lorsqu’elle est administrée aux enfants. Chez les personnes épileptiques, la mélatonine pourrait augmenter le nombre de crises convulsives. La mélatonine pourrait exacerber les maladies auto-immunes. De plus, la mélatonine pourrait réduire la fertilité, et on ne sait pas si elle peut être prise sans danger pendant la grossesse ou l’allaitement.

La teneur en mélatonine varie selon les produits, et les étiquettes des produits ne mentionnent pas toujours précisément la quantité de mélatonine dans le produit.

De plus en plus de personnes présentent des effets secondaires significatifs de la mélatonine, nécessitant parfois une hospitalisation, notamment en cas d’ingestion accidentelle de mélatonine par des enfants.

L’American Academy of Sleep Medicine (Académie américaine de médecine du sommeil) recommande aux adultes âgés atteints de démence d’éviter les suppléments de mélatonine. La mélatonine peut rester active chez les adultes âgés plus longtemps que chez les personnes jeunes et provoquer une somnolence diurne.