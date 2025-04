Des données antérieures ont montré que l’huile de poisson diminuait probablement les crises cardiaques et la mortalité due à des troubles du rythme cardiaque chez les personnes souffrant de maladie des artères coronaires. L’huile de poisson a également permis de réduire les taux de triglycérides dans le sang, un facteur de risque de maladie des artères coronaires. Des doses plus élevées d’huile de poisson pourraient également réduire le risque de maladie des artères coronaires et d’insuffisance cardiaque, sans baisse de la tension artérielle. Des études récentes ont démontré que le fait de prendre de l’huile de poisson pendant 1 à 7 ans réduit les taux de triglycérides, mais n’a probablement pas d’effet sur les crises cardiaques et les décès dus à des troubles du rythme cardiaque, ou sur les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes souffrant d’une maladie des artères coronaires. Le conseil scientifique de 2019 de l’Association américaine du cœur (American Heart Association) a souligné les limites de l’utilisation de compléments à base d’huile de poisson sans ordonnance (en vente libre) et conseille de n’utiliser que les produits sur ordonnance autorisés par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) chez les personnes présentant des taux élevés de triglycérides.

Les preuves scientifiques étayant un bénéfice chez les personnes atteintes d’une polyarthrite rhumatoïde ne sont pas concluantes.

Contrôler les facteurs de risque de l’athérosclérose (comme l’hypertension) et manger régulièrement plus d’aliments contenant des acides gras oméga-3 et des légumes à feuilles vert foncé peuvent aider à ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Cependant, prendre des compléments d’oméga 3 ne ralentit pas la progression de la maladie.

Certaines études récentes chez l’animal suggèrent que les acides gras oméga 3 peuvent arrêter ou ralentir le développement des cancers. Cependant, ces résultats n’ont pas été reproduits chez l’homme.

Certaines données suggèrent que l’huile de poisson, comme complément alimentaire ou dans les aliments, aide à soulager les symptômes de la sécheresse oculaire, mais les données probantes sont contradictoires.

Les données probantes observationnelles montrent que les personnes qui prennent des compléments à base d’huile de poisson pourraient présenter des taux inférieurs de dépression. Cependant, aucun de ces effets n’a été prouvé de manière concluante, et les effets réels sont susceptibles d’être minimes.