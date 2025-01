La prise de bacopa et de fluoxétine, un antidépresseur, peut provoquer des symptômes tels qu’une confusion, une agitation et des variations de la tension artérielle ou de la température.

Le bacopa pourrait augmenter les taux de certaines substances chimiques dans le cerveau, le cœur et d’autres parties de l’organisme. Certains médicaments, tels que ceux utilisés pour traiter la maladie d’Alzheimer et le glaucome, notamment la pilocarpine, le donépézil et la tacrine, pourraient également affecter ces substances chimiques.