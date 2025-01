Ses partisans considèrent l’ashwagandha comme un adaptogène. Le terme « phytothérapie » signifie que cette substance est censée aider l’organisme à répondre au stress mental et physique, et permettre de restaurer une fonction émotionnelle et physique normale.

En 2020 et 2021, certaines personnes ont commencé à utiliser l’ashwagandha pour réduire les effets nocifs du COVID-19, bien qu’il n’y ait aucune preuve étayant cette utilisation.

La longue liste des autres bienfaits présumés de l’ashwagandha comprend les suivants :