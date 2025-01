Le terme « adaptogène » désigne certains aliments et compléments alimentaires censés aider l’organisme à faire face au « stress ». Il peut s’agir de stress psychologique (dans la tête), mais également de stress physique (dans l’organisme), et de stress causé par des infections ou des toxines. Le concept d’adaptogènes est né lorsque les chercheurs cherchaient des moyens d’améliorer l’endurance et de réduire la fatigue pendant les activités physiques extrêmes et dans des environnements hostiles. Ils ont commencé à étudier divers produits dérivés de plantes et d’aliments.

Les partisans des adaptogènes ont ensuite élargi l’éventail de leurs utilisations possibles, en ajoutant notamment l’amélioration des niveaux d’énergie et de l’humeur, la correction des problèmes hormonaux, la stabilisation de la glycémie, l’amélioration de la mémoire et de la cognition, le ralentissement du vieillissement, et de nombreux autres effets bénéfiques, allant même jusqu’à l’allongement de l’espérance de vie et le traitement du cancer.

Les substances souvent appelées adaptogènes comprennent les suivantes :

Ashwagandha

Astragale

Bacopa

Cordyceps

Éleuthérocoque

Gotu kola

Panax ginseng

Tulsi

Maca

Reishi

Rhodiole

Schisandra

Guduchi

(Voir aussi Présentation des compléments alimentaires.)