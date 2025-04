Phosphate et calcitriol

Burosumab pour la forme la plus fréquente de rachitisme hypophosphatémique

Parfois, ablation chirurgicale des tumeurs

Le traitement du rachitisme hypophosphatémique vise à augmenter le taux de phosphate dans le sang, ce qui favorise un développement osseux normal.

Le phosphate peut être pris par voie orale et doit être associé au calcitriol, la forme active de la Le phosphate peut être pris par voie orale et doit être associé au calcitriol, la forme active de lavitamine D. La prise de vitamine D seule n’est pas suffisante. Les quantités de phosphate et de calcitriol doivent être soigneusement ajustées, car le traitement induit souvent une élévation des taux sanguins et urinaires de calcium, une accumulation de calcium dans les reins ou la formation de calculs rénaux. Ces effets secondaires peuvent léser les reins et les autres tissus.

Les personnes atteintes de la forme la plus fréquente de rachitisme hypophosphatémique sont traitées avec le médicament burosumab et ne reçoivent pas le traitement composé de phosphate et de calcitriol décrit ci-dessus. Le burosumab est un décrit ci-dessus. Le burosumab est unanticorps monoclonal administré sous forme d’injection sous la peau. Il permet d’augmenter le taux de phosphore dans le sang, aide à diminuer la sévérité du rachitisme et, chez les enfants, peut augmenter la taille. Le burosumab peut être administré aux enfants et aux adultes.

Chez certains adultes, le rachitisme hypophosphatémique causé par divers types de tumeurs est considérablement réduit après l’ablation des tumeurs. Ils peuvent également recevoir du burosumab.

La craniosynostose est généralement corrigée par chirurgie. Après l’intervention chirurgicale, les bébés portent souvent un casque spécial qui permet de redonner à leur crâne une forme plus régulière.