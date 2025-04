Troubles de la réfraction chez les enfants

Le dépistage

Examens ophtalmologiques

Tous les enfants devraient effectuer un examen de dépistage des troubles de la réfraction et des autres problèmes des yeux. Les enfants de 3 ou 4 ans peuvent lire des planches avec des images, des dessins ou des lettres, utilisés pour évaluer la vision. On teste la vue de chaque œil séparément pour pouvoir dépister une perte de la vision dans le cas où elle affecterait un seul œil. L’œil que l’on ne teste pas à ce moment-là est couvert.

Un ophtalmologiste (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement de tous les problèmes oculaires) ou un optométriste (professionnel de la santé spécialisé dans le diagnostic et le traitement des troubles de la vision et de la réfraction) peut diagnostiquer les anomalies de la réfraction grâce à un examen ophtalmologique et en mesurer l’ampleur.