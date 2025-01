Le trouble d’anxiété de séparation est une anxiété persistante intense lorsque l’enfant se trouve loin de son foyer ou en cas de séparation d’avec des personnes chères, généralement un parent.

La plupart des enfants ressentent une anxiété liée à la séparation, mais celle-ci s’estompe généralement.

Les enfants atteints d’un trouble d’anxiété de séparation pleurent et souvent supplient la personne qui s’en va et, après son départ, ne pensent qu’à la retrouver.

Le diagnostic des médecins repose sur les symptômes, leur intensité et leur durée.

Une thérapie comportementale est habituellement efficace et une psychothérapie individuelle ou familiale peut s’avérer utile.

Le traitement a pour objectif de permettre aux enfants de retourner à l’école dès que possible.

(Voir aussi Présentation des troubles anxieux chez l’enfant.)

L’angoisse de la séparation est normale dans une certaine mesure et survient chez presque tous les enfants, surtout chez les tout-petits. Les enfants ressentent une grande souffrance lors du départ d’une personne à laquelle ils sont attachés. Cette personne est habituellement la mère, mais il peut s’agir de n’importe quel parent ou une autre personne qui s’occupe de lui. L’angoisse s’arrête habituellement quand l’enfant apprend que la personne va revenir. Dans le trouble d’anxiété de séparation, l’anxiété est beaucoup plus intense et va au-delà de ce à quoi l’on s’attend selon l’âge de l’enfant et son niveau de développement. Le trouble d’anxiété de séparation survient généralement chez les plus jeunes enfants et il est rare après la puberté.

Un certain stress émotionnel, tel que le décès d’un parent, d’un ami, d’un animal, un déménagement ou un changement à l’école, peut déclencher le trouble d’anxiété de séparation. Les personnes peuvent aussi avoir une prédisposition héréditaire à ressentir de l’angoisse.

Symptômes du trouble d’anxiété de séparation Les enfants atteints du trouble d’anxiété de séparation ressentent une grande souffrance quand ils sont séparés de leur foyer ou des personnes auxquelles ils sont attachés. Des scènes dramatiques se produisent souvent au cours des au revoir. Les scènes d’au revoir sont habituellement douloureuses pour le parent et l’enfant. L’enfant gémit et supplie le parent d’une manière tellement désespérée que le parent ne peut pas s’en aller et prolonge la scène en rendant ainsi la séparation encore plus difficile. Si le parent est anxieux également, l’enfant devient encore plus anxieux, ce qui crée un cercle vicieux. Une fois que le parent est parti, l’enfant fait une fixation sur les retrouvailles. Il a besoin de savoir où se trouve le parent et il est envahi par la peur que quelque chose de terrible puisse lui arriver ou arriver au parent. Certains enfants présentent des inquiétudes persistantes et disproportionnées concernant le fait de perdre leurs parents suite à un kidnapping, à une maladie ou à un décès. Voyager seul le gêne et il peut refuser d’aller à l’école, faire du camping, rendre visite à un ami ou dormir chez cet ami. Certains enfants ne peuvent pas rester seuls dans une pièce, s’accrochent à leurs parents et les suivent pas à pas à la maison. Les difficultés au coucher sont fréquentes. L’enfant qui a une angoisse de séparation peut insister pour qu’un parent ou la personne qui s’occupe de lui reste dans la pièce tant qu’il ne s’endort pas. Les cauchemars peuvent révéler les peurs de l’enfant, comme la crainte qu’un incendie ou autre catastrophe anéantisse sa famille. Les enfants développent souvent des symptômes physiques, tels que des céphalées ou des maux de ventre. Les enfants semblent habituellement normaux lorsque le parent est présent. Le problème peut donc sembler moins grave qu’il ne l’est. Plus le trouble dure, plus il devient sévère.

Diagnostic du trouble d’anxiété de séparation Consultation chez un médecin ou un spécialiste de la santé comportementale Les médecins posent le diagnostic de trouble d’anxiété de séparation sur une description du comportement passé de l’enfant et parfois, sur l’observation des scènes d’au revoir. Le trouble est diagnostiqué uniquement si les symptômes durent au moins un mois et entraînent une souffrance considérable ou affectent l’évolution de manière importante.