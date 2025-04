La maladie de Gaucher de type 1 est la forme la plus fréquente de la maladie de Gaucher et peut se manifester dès l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Ce type est plus fréquent chez les personnes d’origine juive ashkénaze. Il entraîne un retard de croissance, un retard de puberté, une hypertrophie du foie et de la rate, ainsi que des anomalies osseuses. La maladie de Gaucher de type 1 peut entraîner une maladie grave du foie, y compris un risque accru d’hémorragie de l’estomac et de l’œsophage ainsi qu’un cancer du foie.

La maladie de Gaucher de type 2 est la forme la plus rare. Elle apparaît pendant la petite enfance et entraîne généralement le décès avant l’âge de 2 ans. Les nourrissons affectés présentent une splénomégalie et de graves problèmes neurologiques (tels que des convulsions et des membres rigides).

La maladie de Gaucher de type 3, la forme juvénile, peut débuter à tout moment au cours de l’enfance. Les enfants atteints de ce type de la maladie présentent une hypertrophie du foie et de la rate, des anomalies osseuses, des problèmes oculaires et des problèmes neurologiques progressant lentement (tels qu’une démence et un manque de coordination [ataxie]). Les enfants qui survivent jusqu’à l’adolescence peuvent avoir une espérance de vie prolongée.