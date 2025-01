La leucodystrophie métachromatique est un type de trouble du stockage lysosomal appelé sphingolipidose. Elle est provoquée par une accumulation de graisses (lipides) dans le cerveau, la moelle épinière, les reins et la rate. Ce trouble entraîne un décès précoce. Une leucodystrophie métachromatique se développe lorsque les parents transmettent à leurs enfants les gènes défectueux à l’origine de ce trouble.

La leucodystrophie métachromatique se développe lorsque l’organisme présente un déficit en enzymes nécessaires à la dégradation d’un certain type de lipides.

Les symptômes varient selon que l’enfant présente la forme infantile ou la forme juvénile, mais ils peuvent inclure paralysie, démence et troubles nerveux.

Le diagnostic peut être posé en réalisant des tests de dépistage prénatal, des études de la conduction nerveuse et des analyses de sang.

Ce trouble ne peut pas être traité, mais des options thérapeutiques sont en cours d’étude.

Il existe différents types de troubles héréditaires. Dans la leucodystrophie métachromatique, les deux parents de l’enfant affecté sont porteurs d’une copie du gène anormal. En général, comme deux copies du gène anormal (gène récessif) sont nécessaires pour que le trouble se développe, aucun des parents n’est généralement atteint de la maladie. (Voir aussi Présentation des troubles métaboliques héréditaires.)

Des sphingolipidoses se développent lorsque les personnes n’ont pas les enzymes nécessaires à la dégradation (métabolisme) des sphingolipides, qui sont des composés protégeant la surface cellulaire et remplissant certaines fonctions dans les cellules. Il existe de nombreux types de sphingolipidoses au-delà de la leucodystrophie métachromatique.

Dans le cadre de la leucodystrophie métachromatique, une enzyme nécessaire à la dégradation d’un certain lipide, appelée arylsulfatase A, ne fonctionne pas correctement. Ces lipides s’accumulent dans la substance blanche du cerveau et la moelle épinière, les nerfs, les reins, la rate et d’autres organes. Cette accumulation entraîne une démyélinisation. La démyélinisation est la destruction des tissus enveloppant les nerfs, appelés gaine de myéline. Mais si la gaine de myéline est lésée, les nerfs ne conduisent pas correctement les impulsions électriques. Lorsque les impulsions ne sont pas conduites normalement, les mouvements sont saccadés, non coordonnés et maladroits.

Formes de leucodystrophie métachromatique Dans la forme infantile, un enfant présente une paralysie et une démence progressives, ce qui signifie qu’elles s’aggravent tout au long de la vie de l’enfant. Les symptômes de cette forme apparaissent généralement avant l’âge de 4 ans et provoquent le décès avant l’âge de 9 ans. Dans la forme juvénile, les enfants ont des problèmes de marche, un déficit intellectuel et une faiblesse, un engourdissement et une douleur au niveau des mains et des pieds. Les symptômes de cette forme apparaissent entre 4 et 16 ans. Il existe également une forme adulte moins grave.

Diagnostic de la leucodystrophie métachromatique Tests de dépistage prénatal

Études de la conduction nerveuse

Tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique Avant la naissance, la leucodystrophie métachromatique peut être diagnostiquée chez le fœtus au moyen des tests de dépistage prénatal, à savoir un prélèvement de villosités choriales ou une amniocentèse. Après la naissance, les médecins réalisent des études de conduction nerveuse pour mesurer la vitesse de conduction des impulsions nerveuses dans les nerfs. Les médecins réalisent des examens d’imagerie, tels qu’une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau à la recherche de signes d’atteinte des gaines de myéline. Les médecins mesurent également le taux d’arylsulfatase A dans les globules blancs ou les cellules cutanées et effectuent des tests pour analyser l’ADN. Il existe également des analyses génétiques, qui sont utilisées pour déterminer si un couple présente un risque accru d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique héréditaire.

Traitement de la leucodystrophie métachromatique Il n’existe aucun traitement à ce jour Actuellement, ce trouble est incurable. Toutefois, une greffe de moelle osseuse ou une greffe de cellules souches peut être utile chez les personnes présentant des formes légères de la maladie. Les thérapies enzymatiques et la thérapie génique sont des options de traitement possibles en cours d’étude.