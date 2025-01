Nouveau-né petit pour son âge gestationnel (PAG)

Avant la naissance, mesure de l’utérus et échographie

Après la naissance, évaluation de l’âge gestationnel, de la taille et du poids du bébé

Pendant la grossesse, les médecins mesurent, sur l’abdomen de la mère, la distance entre le bord supérieur de l’os du pubis et la partie la plus haute de l’utérus (fond utérin). Cette mesure, appelée mesure de la hauteur utérine, correspond à peu près au nombre de semaines de grossesse. Par exemple, la hauteur utérine normale pour une femme enceinte de 32 semaines est d’environ 30 à 34 centimètres. Si la mesure est faible pour le nombre de semaines, le fœtus peut être plus petit qu’anticipé.

Une échographie peut être réalisée pour évaluer la taille et le poids du fœtus afin de confirmer le diagnostic de petit pour l’âge gestationnel. Une échographie peut également être utile pour déterminer la cause et le degré du retard de croissance du fœtus. Selon les résultats, les médecins peuvent réaliser des analyses génétiques ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) afin de déterminer la cause sous-jacente.

Après la naissance, le nouveau-né petit pour son âge gestationnel est diagnostiqué en évaluant son âge gestationnel et son poids. Les médecins mesurent la taille et le périmètre crânien du nouveau-né afin de classer la restriction de croissance comme symétrique ou asymétrique. Des tests de diagnostic, notamment une échographie, des radiographies, une IRM, des dépistages d’infection, des analyses de sang et des analyses génétiques, peuvent être nécessaires pour identifier la cause du retard de croissance.