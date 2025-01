Prise en charge pluridisciplinaire

Un enfant atteint de DI est mieux pris en charge par une équipe pluridisciplinaire se composant de :

Médecin généraliste

Assistants sociaux

Orthophonistes

Audiologistes

Ergothérapeutes

Kinésithérapeutes

Neurologues ou pédiatres spécialistes du développement

Psychologues

Nutritionnistes

Enseignants

Orthopédistes

Ophtalmologistes ou optométristes

Si nécessaire, d’autres professionnels peuvent également faire partie de l’équipe. Conjointement à la famille, ces spécialistes développent un programme intégré spécifique pour l’enfant, qui doit être débuté dès que le diagnostic de déficit intellectuel est évoqué. Les parents et les frères et sœurs de l’enfant ont également besoin d’un accompagnement affectif et parfois psychologique. La famille entière doit faire partie intégrante du programme.

Afin de déterminer le type de soutien nécessaire, il est recommandé d’évaluer l’ensemble des forces et des besoins de la personne. Des facteurs tels que les incapacités physiques, la maladie mentale et les compétences relationnelles sont tous pris en considération. Les individus atteints de déficit intellectuel présentant des troubles de la santé mentale coexistants comme la dépression pourront recevoir des médicaments appropriés selon des posologies similaires à celles données aux individus sans déficit intellectuel. Cependant, l’administration de médicaments à un enfant sans instaurer en parallèle une thérapie comportementale et sans apporter des changements environnementaux s’avère en général inutile.

Tous les enfants avec un déficit intellectuel bénéficient d’un enseignement spécialisé. Aux États-Unis, la loi fédérale en faveur de l’éducation des personnes handicapées (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA]) stipule que les établissements publics doivent proposer une éducation gratuite et adaptée aux jeunes enfants et aux adolescents atteints de DI ou d’autres troubles du développement. L’enseignement doit être suivi sans restriction, de manière à impliquer l’enfant, et lui permettre d’interagir avec des enfants du même âge non handicapés et d’avoir le même accès aux ressources communes. L’Americans with Disability Act (Loi américaine sur les personnes en situation de handicap) et la Section 504 of the Rehabilitation Act (article 504 de la Loi sur la réadaptation) prévoient également des services d’hébergement dans les écoles et d’autres lieux publics.

Le saviez-vous ?

Un enfant présentant un déficit intellectuel vit généralement mieux au sein de son foyer. Cependant, certaines familles ne sont pas en mesure de prodiguer des soins suffisants à la maison, notamment aux enfants qui présentent une invalidité sévère et complexe ou des problèmes comportementaux. Il s’agit d’une décision difficile à prendre et qui nécessite une discussion prolongée entre la famille et l’équipe de soutien. La famille peut avoir besoin d’un soutien psychologique. Les services sociaux peuvent organiser un service de soins à domicile. Les centres de soins de jour, les aides à domicile, les éducateurs et les services de soins de répit peuvent apporter une aide. La plupart des adultes atteints de déficit intellectuel vivent dans des institutions qui fournissent les services nécessaires aux besoins individuels, et offrent des activités professionnelles et des loisirs adaptés.