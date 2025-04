Traitement des symptômes et des complications

Sirolimus ou évérolimus

Le traitement de la sclérose tubéreuse de Bourneville est axé sur le soulagement des symptômes :

Pour les convulsions : Des anticonvulsivants peuvent être utilisés. Si ces médicaments sont inefficaces, parfois une intervention chirurgicale est pratiquée pour exciser une tumeur ou retirer une petite partie du cerveau contribuant aux convulsions.

Pour l’hypertension artérielle : des médicaments antihypertenseurs peuvent être utilisés ou une intervention chirurgicale peut être pratiquée pour exciser des tumeurs au rein.

Pour les problèmes comportementaux : les techniques de gestion du comportement (dont le recours aux temps morts et l’utilisation constante de la relation cause à effet et des louanges) peuvent être utiles. Parfois, des médicaments sont nécessaires.

Pour les retards du développement : l’enseignement scolaire spécialisé, la kinésithérapie, l’ergothérapie ou l’orthophonie peuvent être recommandés.

Pour les excroissances cutanées : elles peuvent être éliminées par dermabrasion (en frottant la peau avec un instrument en métal abrasif pour en retirer la couche supérieure) ou au laser.

Pour les tumeurs cancéreuses et certaines tumeurs bénignes : L'évérolimus ou le sirolimus peuvent être utilisés pour réduire les tumeurs, notamment les rhabdomyomes chez les nouveau-nés.

Le sirolimus et l'évérolimus sont actuellement étudiés afin de déterminer s'ils peuvent traiter ou prévenir efficacement certaines complications de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Chez certaines personnes, ces médicaments administrés par voie orale ont permis de réduire les tumeurs cérébrales et cardiaques et les excroissances faciales, ainsi que d'atténuer les crises d'épilepsie. Lesirolimus appliqué sur la peau peut être utile pour les excroissances cutanées sur le visage. Ces médicaments sont actuellement utilisés dans le traitement de certains cancers et pour éviter le rejet des greffes d'organes.

Une consultation génétique est recommandée pour les personnes affectées et les membres de la famille lorsqu’ils envisagent d’avoir des enfants.