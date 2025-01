Dans moins de 5 % des cas, les pleurs excessifs sont dus à un trouble médical. Certains troubles sont gênants, sans pour autant constituer un danger immédiat. Ces causes moins graves de pleurs sont notamment : le reflux gastro-œsophagien, des cheveux enroulés autour d’un doigt, d’un orteil ou du pénis (syndrome du cheveu étrangleur), une égratignure à l’œil (abrasion de la cornée), une fissure anale et une infection de l’oreille moyenne.

Il est beaucoup plus rare qu’un trouble grave en soit la cause. Ces troubles sont notamment : une occlusion intestinale due à une invagination (glissement d’un segment de l’intestin dans un autre) et un volvulus (torsion de l’intestin), une insuffisance cardiaque, une méningite et une blessure à la tête ayant provoqué une hémorragie intracrânienne. Les nourrissons atteints de ces troubles graves présentent souvent d’autres symptômes (vomissements, fièvre, etc.), qui alertent les parents de la présence d’un problème plus grave. Cependant, les pleurs excessifs en sont parfois le premier signe.

Par coliques, on entend des pleurs excessifs qui, sans cause identifiable, surviennent durant au moins 3 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine et pendant plus de 3 semaines. Les coliques concernent en général les nourrissons âgés de 6 semaines à 3 ou 4 mois.