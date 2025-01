Diarrhée chez l’enfant

Les premières questions du médecin concernent les symptômes et les antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’il trouve au cours de l’examen des antécédents et de l’examen clinique suggère souvent une étiologie et les analyses qui doivent être effectuées ( see table Quelques causes et caractéristiques de la diarrhée).

Le médecin pose des questions sur les caractéristiques des selles, leur fréquence, leur durée, et si l’enfant présente d’autres symptômes, comme la fièvre, des vomissements ou des douleurs abdominales.

Le médecin s’intéresse également aux causes potentielles : régime alimentaire, utilisation d’antibiotiques, la consommation d’aliments susceptibles d’être contaminées, contact récent avec des animaux et voyages récents.

On pratique un examen clinique pour rechercher des symptômes de la déshydratation et des troubles susceptibles d’être responsables de la diarrhée. L’abdomen est examiné pour d’éventuels ballonnements et une hypersensibilité. Les médecins évaluent également la croissance de l’enfant.