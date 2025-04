Premiers jours suivant la naissance

La plupart des nouveau-nés présentent une éruption cutanée légère à un moment donné pendant la première semaine après leur naissance. Elle survient en général au niveau des zones du corps soumises aux frictions des vêtements, telles que les bras, les jambes et le dos, et rarement sur le visage. Elle tend à disparaître sans aucun traitement. L’application de lotions ou poudres, l’utilisation de savons parfumés et l’utilisation de surcouches qui ne permettent pas à l’humidité de sécher tendent à aggraver l’éruption, surtout en saison chaude. Un certain degré de sécheresse et une desquamation de la peau apparaissent souvent après quelques jours, surtout au niveau des plis des poignets et des chevilles.

Les nouveau-nés peuvent présenter un teint jaune (jaunisse) après le premier jour de vie. La jaunisse survient, car le foie du nouveau-né doit passer du fonctionnement à l’intérieur de l’utérus au fonctionnement en dehors de l’utérus. Cependant, une jaunisse qui apparaît avant les 24 heures de vie est inquiétante et peut être un symptôme de problèmes plus graves. Si le nouveau-né présente une jaunisse, les médecins réalisent en général une analyse de sang pour mesurer le taux de bilirubine, le principal pigment de la bile. Si le taux de bilirubine est supérieur à un certain chiffre, un traitement par photothérapie est instauré. La photothérapie consiste à placer le nouveau-né sans vêtements sous des lumières spéciales (lampes « bili ») pour dégrader la bilirubine et l’éliminer. La photothérapie peut durer de 2 jours à une semaine. La jaunisse typique du nouveau-né doit disparaître avant l’âge de 2 semaines. Un nourrisson présentant une jaunisse qui survient ou persiste après l’âge de 2 semaines doit être examiné par un professionnel de santé.