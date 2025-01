Maladie et décès du nouveau-né

Les parents doivent voir, tenir et interagir avec leur nourrisson dès que possible et autant que possible. Même dans les cas graves, les parents peuvent souvent aider à nourrir, laver et changer le nourrisson. Le contact peau à peau entre les parents et les nourrissons est encouragé, car les nourrissons qui en bénéficient prennent généralement du poids plus rapidement que les autres. L’allaitement peut être possible, même si le nouveau-né doit initialement être nourri par une sonde. Beaucoup de nurseries néonatales aident les familles à conserver et à utiliser le lait maternel pour leur enfant. De nombreux hôpitaux encouragent les parents à rester auprès de leur nourrisson en permanence et même à participer à des visites hospitalières destinées aux familles où ils peuvent parler avec des médecins, infirmières et autres personnels et parler des plans thérapeutiques.

Si un nourrisson a une anomalie congénitale, les parents peuvent ressentir de la culpabilité, de la tristesse, de la colère ou d’autres émotions. Certains se sentent encore plus coupables d’avoir ces réactions. Voir et toucher le nouveau-né aide les parents à considérer le nourrisson comme une personne à part entière et à dépasser l’anomalie. Les informations sur l’état, les traitements possibles et le pronostic de la maladie du nouveau-né aident les parents à s’adapter psychologiquement à la situation et à organiser la meilleure prise en charge possible. Les séances d’accompagnement peuvent être utiles pour certains parents.