Dysplasie bronchopulmonaire (DBP)

Oxygénothérapie ou respirateur si nécessaire

Augmentation des calories pour le nouveau-né

Parfois, diurétiques et restriction de l’apport en liquides

Du nirsévimab (ou du palivizumab si le nirsévimab n’est pas disponible) pour prévenir l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS).

Les médecins diagnostiquent les infections pulmonaires et les traitent si besoin.

Comme la ventilation et l’oxygénothérapie peuvent blesser les poumons, les médecins essaient de retirer les respirateurs et la CPAP des nouveau-nés dès que possible et de minimiser le recours à l’oxygénothérapie.

Une bonne nutrition est essentielle pour favoriser le développement pulmonaire et maintenir en bonne santé le nouveau tissu pulmonaire. Les nouveau-nés reçoivent un nombre accru de calories chaque jour pour aider leurs poumons à guérir et se développer.

Les poumons enflammés ayant tendance à accumuler les liquides, il est parfois nécessaire de limiter l’apport quotidien en liquides. Des médicaments appelés diurétiques peuvent être utilisés pour favoriser l’élimination urinaire de ces liquides par les reins.

Les nouveau-nés qui présentent une dysplasie bronchopulmonaire avancée peuvent avoir besoin d’une oxygénothérapie continue. Si un respirateur est nécessaire pendant une longue période, il peut être nécessaire d’insérer une sonde reliée au respirateur en pratiquant une ouverture par voie chirurgicale dans la trachée, une procédure que l’on appelle trachéotomie.

Après la sortie de l’hôpital, les nourrissons qui présentent une DBP ne doivent être exposés ni à la fumée de cigarette, ni aux émanations provenant de systèmes de chauffage d’appoint ou de poêles à bois. Il faut également éviter dans la mesure du possible le contact avec les personnes qui souffrent d’infections des voies aériennes supérieures.

Le nirsévimab et le palivizumab sont deux médicaments qui contiennent des anticorps contre le VRS. Ces médicaments sont disponibles aux États-Unis pour la prévention du VRS chez les nourrissons et les jeunes enfants. Cependant, le Le nirsévimab et le palivizumab sont deux médicaments qui contiennent des anticorps contre le VRS. Ces médicaments sont disponibles aux États-Unis pour la prévention du VRS chez les nourrissons et les jeunes enfants. Cependant, lepalivizumab n’est administré que si le nirsévimab n’est pas disponible (voir aussi Prévention du VRS).

Les nourrissons âgés de plus de 6 mois doivent également recevoir le vaccin contre la grippe.