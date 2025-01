Jaunisse du nouveau-né

Tout d’abord le médecin interroge les parents à propos des symptômes du nouveau-né et de ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les réponses aux questions posées et l’examen clinique lui indiquent souvent la cause et les tests à effectuer.

Le médecin demande quand la jaunisse a commencé, depuis quand elle a été constatée et si le nouveau-né présente d’autres symptômes comme une léthargie ou une prise de lait réduite. Le médecin peut demander comment est alimenté l’enfant, quelles quantités il prend et à quelle fréquence. Il demande si le nouveau-né s’accroche bien au mamelon ou à la tétine du biberon, si la mère sent que sa montée de lait est terminée et si le nouveau-né avale bien pendant ses repas et semble repu en fin de tétée. Le médecin pose également des questions sur la couleur des selles. Des informations concernant la quantité d’urine et de selles produite par le nouveau-né peuvent aider le médecin à déterminer si l’enfant reçoit une alimentation suffisante. Des selles pâles au lieu de la couleur jaune normale suggèrent la présence d’une cholestase.

Le médecin demande à la mère si elle a eu pendant la grossesse des infections ou des troubles pouvant occasionner une jaunisse chez le nouveau-né (comme le diabète), quel est son groupe sanguin et si elle prend des médicaments. Il demande également si d’autres membres de la famille ont des maladies héréditaires pouvant occasionner une jaunisse.

Pendant l’examen clinique, les médecins examinent la peau du nouveau-né afin de déterminer l’étendue de la progression de la jaunisse sur le corps (plus la jaunisse atteint les parties inférieures du corps, plus le taux de bilirubine est élevé). Il recherche également tout autre indice pouvant suggérer une cause, notamment des signes d’infection, de blessure, de maladie de la thyroïde ou de problèmes au niveau de l’hypophyse.