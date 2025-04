La craniosynostose des sutures coronales (sutures qui traversent la tête à gauche et à droite de la fontanelle) est le second type le plus fréquent. Dans ce type de craniosynostose, le crâne est court et large si les sutures des deux côtés de la fontanelle sont refermées (brachycéphalie) ou le crâne est diagonal si les sutures d’un seul côté de la fontanelle sont refermées (plagiocéphalie). Les enfants présentant ce type de craniosynostose ont souvent d’autres malformations du visage et du crâne.

Craniosynostose de la suture coronale gauche (craniosynostose corona... Cacher les détails Cette image montre un nourrisson de 10 semaines qui présente une craniosynostose de la suture coronale gauche. Avec cette malformation, le côté droit du front semble plus proéminent et les yeux semblent asymétriques. © Springer Science+Business Media