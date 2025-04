Malformations de la paroi abdominale (omphalocèle et gastroschisis)

Chirurgie

Après l’accouchement, les intestins exposés sont recouverts d’un pansement stérile afin de conserver leur humidité et de les protéger, et l’enfant reçoit des liquides et des antibiotiques par voie intraveineuse. Une longue sonde fine est introduite par le nez, puis positionnée dans l’estomac ou dans l’intestin (sonde nasogastrique) pour drainer le liquide digestif qui s’accumule dans l’estomac.

Une intervention chirurgicale est nécessaire pour replacer les intestins dans la cavité abdominale et refermer l’ouverture. Si possible, une intervention chirurgicale est réalisée pour corriger la malformation peu après la naissance. Cependant, il est souvent nécessaire d’étirer la peau de la paroi abdominale pendant quelques jours avant une intervention chirurgicale afin de s’assurer de disposer d’une quantité suffisante de tissu pour recouvrir l’ouverture. Si la malformation est importante, il est possible que les médecins doivent créer des lambeaux cutanés pour la refermer. Si une grande partie des intestins se trouve exposée, ils sont enveloppés d’une gaine protectrice (silo) afin qu’ils rentrent progressivement dans la cavité abdominale, en quelques jours ou quelques semaines. Une fois les intestins replacés dans la cavité abdominale, l’ouverture est refermée chirurgicalement.