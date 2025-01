Malformations du tube neural et spina bifida

Le spina bifida est une malformation du tube neural. Bien que le spina bifida puisse être grave, les personnes qui en sont atteintes peuvent vivre longtemps.

Le spina bifida est dû à un défaut de fermeture du tube neural ; celui-ci reste ouvert. Dans le spina bifida, les vertèbres ne se referment pas sur la moelle épinière. Le plus souvent, cela concerne le bas de la colonne vertébrale. Cette malformation peut toucher une ou plusieurs vertèbres.

Le spina bifida occulta est la forme la plus légère de spina bifida. En général, seul l’os à l’arrière de la vertèbre (l’un des os qui constituent la colonne vertébrale) est touché ; la moelle épinière et les méninges ne sont pas touchées.

Cette malformation fréquente est appelée « occulte », car elle est cachée (couverte) par une couche de peau. Cette couche de peau semble généralement normale, mais parfois elle est de couleur différente de la peau adjacente, ou il peut y avoir une petite touffe de poils au-dessus de la malformation.

Le spina bifida occulta est généralement asymptomatique, mais peut être associé à d’autres malformations congénitales ou à des anomalies de la moelle épinière (dysraphisme spinal occulte).

Le dysraphisme spinal occulte est une forme de spina bifida dans laquelle la moelle épinière est affectée. Dans le cadre du dysraphisme spinal occulte, les nouveau-nés peuvent présenter des anomalies visibles dans le bas du dos. Celles-ci comprennent différentes lésions dont des taches de naissance, des zones de pigmentation excessive (hémangiomes et nævus flammeus [morsure de la cigogne]), des touffes de poils, des petites ouvertures dans la peau (sinus dermiques) ou de petites proéminences (masses). La moelle épinière sous-jacente peut présenter une malformation, telle qu’une tumeur graisseuse (lipome), ou la bande qui ancre la moelle épinière (filum terminale) peut être épaisse et courte, ce qui entraîne un étirement de la moelle et une incapacité à bouger normalement dans le canal rachidien. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, la moelle épinière doit pouvoir bouger librement dans le canal rachidien. Si ce problème n’est pas traité, il peut conduire à des lésions nerveuses entraînant une perte du contrôle de la vessie et des intestins, une faiblesse des jambes et des spasmes des muscles des jambes, ce qui peut provoquer une incapacité à marcher.

Le spina bifida cystica est la forme la plus grave de spina bifida. Dans le cadre du spina bifida cystica, les tissus des méninges, de la moelle épinière, ou des deux, font saillie à travers l’ouverture des vertèbres. Une fine membrane cutanée peut recouvrir les tissus, ou ces derniers peuvent ne pas être recouverts par la peau.

Le spina bifida cystica comporte les catégories suivantes :

Une méningocèle : Seules les méninges sont saillantes

Une méningoencéphalocèle : Les méninges et les tissus cérébraux sont saillants

Une myéloméningocèle : Les méninges et des tissus de la moelle épinière sont saillants

Une encéphalocèle : Seuls des tissus cérébraux sont saillants

Une myélocèle : Seuls des tissus de la moelle épinière sont saillants

Les lésions du tissu cérébral ou de la moelle épinière sont beaucoup plus probables lorsque le tissu dépasse du contour normal du dos, en particulier s’il n’y a pas de peau normale recouvrant le tissu saillant. En outre, lorsque des tissus de la moelle épinière ou des méninges sont complètement exposés, ils peuvent être infectés par des bactéries, ce qui provoque une méningite.

Spina bifida : une malformation du rachis