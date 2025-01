Sténose de la valve pulmonaire chez l’enfant

La plupart des enfants souffrant d’une sténose de la valve pulmonaire ne présentent aucun symptôme. Une sténose de la valve pulmonaire sévère peut entraîner une coloration bleutée de la peau (cyanose), notamment au niveau des lèvres, de la langue, de la peau et des ongles. Les nouveau-nés et les nourrissons sont plus susceptibles de présenter une cyanose que les enfants plus âgés. Les enfants plus grands présentant une sténose pulmonaire sévère sont plus susceptibles de présenter une fatigue et/ou un essoufflement à l’effort en raison d’une insuffisance cardiaque du côté droit du cœur (voir Figure Insuffisance cardiaque : problèmes de pompage et de remplissage).