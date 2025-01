Réparation chirurgicale

Comme la majorité des nourrissons présentant un canal atrioventriculaire complet souffrent d’une insuffisance cardiaque et d’un retard de croissance, ces malformations sont généralement réparées chirurgicalement lorsque le nourrisson est âgé de 2 à 4 mois. Même si le nourrisson grandit bien et ne présente aucun symptôme, une réparation chirurgicale est généralement réalisée avant les 6 mois de l’enfant pour éviter toute complication.

Chez les enfants présentant un canal atrioventriculaire partiel et asymptomatique, l’intervention chirurgicale est réalisée plus tard, généralement lorsque l’enfant a entre 1 et 3 ans.

Si le nourrisson développe une insuffisance cardiaque avant la réalisation de l’intervention chirurgicale, les médecins prescrivent des médicaments tels que des diurétiques (qui extraient l’excès de liquide de l’organisme), de la digoxine (pour aider le cœur à pomper plus vigoureusement) et des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (pour assouplir les vaisseaux sanguins et aider le cœur à pomper plus facilement) pour aider à gérer les symptômes avant l’intervention chirurgicale.

Les enfants doivent généralement prendre des antibiotiques avant de consulter le dentiste et avant certaines interventions chirurgicales (notamment des voies respiratoires) au cours de la période de 6 mois suivant la réparation chirurgicale. En cas de malformation résiduelle après l’intervention, l’enfant devra continuer à prendre des antibiotiques jusqu’à nouvel ordre avant ces procédures. Ces antibiotiques permettent de prévenir une infection cardiaque grave appelée endocardite.