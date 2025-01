Malformations congénitales des organes génitaux

Dans l’embryon, les organes sexuels masculins et féminins se forment à partir d’un tissu similaire. Un certain nombre de facteurs font que ce tissu forme des organes sexuels masculins ou féminins, notamment les chromosomes sexuels, appelés X et Y. Les individus de sexe masculin ordinaires ont un chromosome X et un chromosome Y. Les individus de sexe féminin ordinaires ont deux chromosomes X. Assez rapidement, un fœtus qui possède un chromosome Y commence à développer des testicules, qui sécrètent la testostérone, l’hormone masculine. La testostérone déclenche le développement du scrotum, du pénis et de l’urètre pénien (qui permet le passage de l’urine dans le pénis). Sans testostérone (comme chez un fœtus féminin normal), les organes génitaux se forment avec le clitoris, les grandes lèvres et deux canaux vaginal et urétral séparés. Outre la testostérone, d’autres substances produites par le fœtus contrôlent le développement des organes génitaux.

Les facteurs pouvant interférer avec le développement normal des organes génitaux incluent

Les anomalies des chromosomes sexuels

Anomalie ou absence de certains gènes (le code des instructions pour le fonctionnement du corps contenu dans l’ADN)

Exposition du fœtus à certaines substances, comme certains médicaments ou hormones, qui perturbent le développement des organes génitaux

Le point commun entre bon nombre de ces facteurs est des taux anormaux d’hormones sexuels chez le fœtus avant la naissance, notamment un excès de testostérone (ou de substances similaires à la testostérone) chez les filles et un manque de testostérone chez les garçons.

Parfois, la condition qui entraîne les malformations des organes génitaux provoque également des malformations d’autres organes.