Le tibia peut être tordu à la naissance.

Les malformations congénitales, également appelées anomalies à la naissance, sont des malformations physiques déjà présentes avant la naissance. « Congénital » signifie « présent à la naissance ». (Voir aussi Présentation des malformations congénitales des os, des articulations et des muscles.)

Le tibia est l’un des os de la jambe. La torsion du tibia vers l’extérieur (torsion externe) se développe normalement lorsque l’enfant grandit et constitue rarement un problème. La torsion vers l’intérieur (torsion interne) est courante à la naissance et disparaît généralement lorsque l’enfant grandit. Toutefois, une torsion importante peut indiquer un problème neuromusculaire ou la maladie de Blount. En cas de torsion interne excessive persistante, l’enfant peut avoir les pieds en dedans et les jambes arquées.

Les médecins peuvent détecter cette malformation congénitale en réalisant un examen clinique et en prenant diverses mesures des jambes.

Chez la plupart des enfants, le tibia reprend une position normale sans traitement vers l’âge de 5 à 6 ans. Il se peut que les enfants présentant une torsion tibiale sévère doivent porter des chaussures spéciales, un plâtre ou des orthèses pour jambes.