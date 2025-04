Présentation des malformations congénitales des os, des articulations et des muscles

Les malformations congénitales, également appelées anomalies à la naissance, sont des malformations physiques déjà présentes avant la naissance. « Congénital » signifie « présent à la naissance ».

Les malformations congénitales des os, des articulations et des muscles (anomalies musculosquelettiques) sont assez fréquentes chez les enfants. Elles peuvent n’impliquer qu’une partie du corps, comme le pied (pied bot), mais elles peuvent aussi faire partie d’un syndrome génétique de plusieurs anomalies, où les malformations congénitales affectent non seulement les os, les articulations et les muscles, mais également plusieurs autres parties du corps.

L’arthrogrypose congénitale multiple désigne un groupe de maladies congénitales rares qui résultent d’un mouvement limité des articulations dans l’utérus. Ce mouvement limité provoque la courbure et la « gelure » de nombreuses articulations.

Les anomalies des hanches et des articulations incluent la dysplasie coxo-fémorale et la luxation du genou.

Les malformations des membres sont nombreuses. Parfois, un membre est absent ou n’est pas totalement formé. Il peut manquer une partie ou la totalité d’une main ou d’un pied. Par exemple, la personne peut avoir moins ou plus de cinq doigts ou orteils. Le pied bot (pied en varus équin) est une malformation dans laquelle le pied et la cheville sont tordus (forme ou positionnement). Autres malformations du pied : metatarsus adductus, metatarsus varus, pied calcaneovalgus et pied plat.

Dans le cas des jambes arquées, les genoux sont tournés vers l’extérieur. Dans le cas des genoux cagneux, les genoux sont orientés vers l’intérieur. Autres anomalies qui affectent les jambes : torsion de la partie supérieure du fémur (torsion fémorale) et torsion du tibia (torsion tibiale).

Des malformations musculaires peuvent être présentes à la naissance. Des bébés peuvent naître avec certains muscles ou des groupes de muscles absents, ou sinon le développement de certains muscles peut être incomplet. Les anomalies musculaires peuvent apparaître seules ou dans le cadre d’un syndrome.

Des anomalies du cou et du dos peuvent être provoquées par des lésions des tissus mous ou des os. Deux des anomalies les plus fréquentes :

Les malformations de la colonne vertébrale incluent la scoliose, qui est rarement évidente à la naissance, et des malformations de vertèbres spécifiques, qui sont normalement identifiées à la naissance. Un certain nombre de syndromes génétiques différents incluent la scoliose comme l’une de leurs malformations. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, la courbure rachidienne provoquée par une malformation de la colonne vertébrale peut progresser rapidement. Les médecins surveillent la colonne vertébrale de près.

Les malformations congénitales peuvent être classées comme :

Déformations

Malformations

Une déformation est une altération de la forme d’une partie du corps. Une déformation est causée par une pression inhabituelle sur le bébé dans l’utérus (par exemple, le pavillon d’une oreille est plié) ou après la naissance du bébé (par exemple, certaines déformations du crâne). Certaines déformations s’améliorent sans traitement en quelques jours, mais d’autres doivent être traitées.

Une malformation est une erreur de développement du bébé qui a lieu dans l’utérus. Causes de malformations : anomalies chromosomiques, défauts dus à un seul gène et facteurs environnementaux (tels que les tératogènes, des substances connues pour causer des malformations congénitales). Une malformation peut également être provoquée par une combinaison de génétique et de facteurs environnementaux. Dans certains cas, la cause est inconnue.