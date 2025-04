Le genou peut être luxé (déplacé) à la naissance.

Les malformations congénitales, également appelées anomalies à la naissance, sont des malformations physiques déjà présentes avant la naissance. « Congénital » signifie « présent à la naissance ». (Voir aussi Présentation des malformations congénitales des os, des articulations et des muscles.)

Bien que cela soit rare, chez le nouveau-né, une luxation du genou peut être liée à la position dans l’utérus. Cette malformation congénitale peut également se développer chez des enfants atteints du syndrome de Larsen, qui implique la luxation de nombreuses articulations (coudes, hanches et genoux), un pied bot et un faciès caractéristique (front proéminent, nez enfoncé et yeux espacés). Elle peut également se développer chez des enfants atteints d’arthrogrypose congénitale multiple.

Lors de l’examen du nouveau-né après la naissance, les médecins constatent que la jambe ne peut pas être pliée de plus de quelques degrés. Les médecins peuvent aussi réaliser des examens d’imagerie, tels que des radiographies, une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomodensitométrie (TDM), des régions touchées.